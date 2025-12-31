- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.17 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
2.15 USD (6 071 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
3 (2.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.15 USD (3)
Indice di Sharpe:
2.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
51.16%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
0.72 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.07% (1.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|BTCUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.17 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +2.15 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.13 × 71
|
FusionMarkets-Live 2
|2.58 × 53
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
Ich handele meistens Gold. Empfohlene Mindestkontogröße zum kopieren 500 Dollar.
Kein Martingale!
Non ci sono recensioni
