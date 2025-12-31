SegnaliSezioni
Lars Kirchknopf

Pips Maker Gold1

Lars Kirchknopf
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.17 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
2.15 USD (6 071 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
3 (2.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.15 USD (3)
Indice di Sharpe:
2.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
51.16%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
0.72 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.07% (1.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2
BTCUSD 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2
BTCUSD 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 71
BTCUSD 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.17 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +2.15 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.13 × 71
FusionMarkets-Live 2
2.58 × 53
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Ich handele meistens Gold. Empfohlene Mindestkontogröße zum kopieren 500 Dollar.

Kein Martingale! 

Non ci sono recensioni
2025.12.31 19:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 16:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 16:14
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.31 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 16:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pips Maker Gold1
30USD al mese
2%
0
0
USD
102
USD
1
0%
3
100%
100%
n/a
0.72
USD
1%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.