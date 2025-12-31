シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TripleScalper
Kenji Ito

TripleScalper

Kenji Ito
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 5%
AxioryAsia-05Live
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
17 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
1.79 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
16.76 USD (1 374 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
17 (16.76 USD)
最大連続利益:
16.76 USD (17)
シャープレシオ:
1.88
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.66%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
17 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.99 USD
平均利益:
0.99 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
5.31%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
11.48% (38.15 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD_z 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD_z 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD_z 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1.79 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +16.76 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AxioryAsia-05Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.02 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 18:14
Share of trading days is too low
2025.12.31 18:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 16:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 16:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 16:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 16:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
TripleScalper
30 USD/月
5%
0
0
USD
332
USD
1
100%
17
100%
100%
n/a
0.99
USD
11%
1:400
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください