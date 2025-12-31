- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
17 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
1.79 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
16.76 USD (1 374 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
17 (16.76 USD)
最大連続利益:
16.76 USD (17)
シャープレシオ:
1.88
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.66%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
17 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.99 USD
平均利益:
0.99 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
5.31%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
11.48% (38.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD_z
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD_z
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD_z
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.79 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +16.76 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AxioryAsia-05Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
