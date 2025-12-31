信号部分
信号 / MetaTrader 4 / TripleScalper
Kenji Ito

TripleScalper

Kenji Ito
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 5%
AxioryAsia-05Live
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
17
盈利交易:
17 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
1.79 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
16.76 USD (1 374 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
17 (16.76 USD)
最大连续盈利:
16.76 USD (17)
夏普比率:
1.88
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
10.66%
最近交易:
57 几分钟前
每周交易:
30
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.00
长期交易:
17 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.99 USD
平均利润:
0.99 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
5.31%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
11.48% (38.15 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD_z 17
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD_z 17
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD_z 1.4K
最好交易: +1.79 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +16.76 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AxioryAsia-05Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2026.01.02 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 18:14
Share of trading days is too low
2025.12.31 18:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 16:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 16:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 16:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 16:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
TripleScalper
每月30 USD
5%
0
0
USD
332
USD
1
100%
17
100%
100%
n/a
0.99
USD
11%
1:400
