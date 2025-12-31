- Прирост
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
19 (95.00%)
Убыточных трейдов:
1 (5.00%)
Лучший трейд:
2.40 USD
Худший трейд:
-0.44 USD
Общая прибыль:
20.07 USD (1 630 pips)
Общий убыток:
-0.44 USD (15 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (16.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.76 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
1.50
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.66%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
44.62
Длинных трейдов:
20 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
45.62
Мат. ожидание:
0.98 USD
Средняя прибыль:
1.06 USD
Средний убыток:
-0.44 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.44 USD (1)
Прирост в месяц:
6.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.44 USD (0.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.13% (0.44 USD)
По эквити:
11.48% (38.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD_z
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD_z
|20
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD_z
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AxioryAsia-05Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
