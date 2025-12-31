СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / TripleScalper
Kenji Ito

TripleScalper

Kenji Ito
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 6%
AxioryAsia-05Live
1:400
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
19 (95.00%)
Убыточных трейдов:
1 (5.00%)
Лучший трейд:
2.40 USD
Худший трейд:
-0.44 USD
Общая прибыль:
20.07 USD (1 630 pips)
Общий убыток:
-0.44 USD (15 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (16.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.76 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
1.50
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.66%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
44.62
Длинных трейдов:
20 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
45.62
Мат. ожидание:
0.98 USD
Средняя прибыль:
1.06 USD
Средний убыток:
-0.44 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.44 USD (1)
Прирост в месяц:
6.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.44 USD (0.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.13% (0.44 USD)
По эквити:
11.48% (38.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD_z 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD_z 20
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD_z 1.6K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.40 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +16.76 USD
Макс. убыток в серии: -0.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AxioryAsia-05Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.02 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 18:14
Share of trading days is too low
2025.12.31 18:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 16:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 16:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 16:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 16:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TripleScalper
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
335
USD
1
100%
20
95%
100%
45.62
0.98
USD
11%
1:400
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.