Negociações:
17
Negociações com lucro:
17 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
1.79 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
16.76 USD (1 374 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (16.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.76 USD (17)
Índice de Sharpe:
1.88
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.66%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
17 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.99 USD
Lucro médio:
0.99 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
5.31%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.48% (38.15 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD_z
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD_z
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD_z
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Melhor negociação: +1.79 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +16.76 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AxioryAsia-05Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
30 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
332
USD
USD
1
100%
17
100%
100%
n/a
0.99
USD
USD
11%
1:400