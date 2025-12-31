SinaisSeções
Kenji Ito

TripleScalper

Kenji Ito
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 5%
AxioryAsia-05Live
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
17 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
1.79 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
16.76 USD (1 374 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (16.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.76 USD (17)
Índice de Sharpe:
1.88
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.66%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
17 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.99 USD
Lucro médio:
0.99 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
5.31%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.48% (38.15 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD_z 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD_z 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD_z 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.79 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +16.76 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AxioryAsia-05Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.02 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 18:14
Share of trading days is too low
2025.12.31 18:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 16:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 16:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 16:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 16:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
