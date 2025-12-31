SeñalesSecciones
Kenji Ito

TripleScalper

Kenji Ito
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2025 5%
AxioryAsia-05Live
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
17 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
1.79 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
16.76 USD (1 374 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (16.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16.76 USD (17)
Ratio de Sharpe:
1.88
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
10.66%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
17 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.99 USD
Beneficio medio:
0.99 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
5.31%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
11.48% (38.15 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD_z 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD_z 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD_z 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1.79 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +16.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AxioryAsia-05Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2026.01.02 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 18:14
Share of trading days is too low
2025.12.31 18:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 16:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 16:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 16:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 16:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
