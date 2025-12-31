- 자본
- 축소
트레이드:
20
이익 거래:
19 (95.00%)
손실 거래:
1 (5.00%)
최고의 거래:
2.40 USD
최악의 거래:
-0.44 USD
총 수익:
20.07 USD (1 630 pips)
총 손실:
-0.44 USD (15 pips)
연속 최대 이익:
17 (16.76 USD)
연속 최대 이익:
16.76 USD (17)
샤프 비율:
1.50
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
10.66%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
31
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
44.62
롱(주식매수):
20 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
45.62
기대수익:
0.98 USD
평균 이익:
1.06 USD
평균 손실:
-0.44 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.44 USD)
연속 최대 손실:
-0.44 USD (1)
월별 성장률:
6.22%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.44 USD (0.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.13% (0.44 USD)
자본금별:
11.48% (38.15 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD_z
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD_z
|20
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD_z
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AxioryAsia-05Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
