シグナル / MetaTrader 4 / Tri Shield Pro
Kenji Ito

Tri Shield Pro

Kenji Ito
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 37%
AxioryAsia-05Live
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
61
利益トレード:
39 (63.93%)
損失トレード:
22 (36.07%)
ベストトレード:
50.49 USD
最悪のトレード:
-9.79 USD
総利益:
147.57 USD (5 087 pips)
総損失:
-64.92 USD (1 908 pips)
最大連続の勝ち:
5 (14.48 USD)
最大連続利益:
51.93 USD (4)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
70.32%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
70
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
1.90
長いトレード:
17 (27.87%)
短いトレード:
44 (72.13%)
プロフィットファクター:
2.27
期待されたペイオフ:
1.35 USD
平均利益:
3.78 USD
平均損失:
-2.95 USD
最大連続の負け:
6 (-41.55 USD)
最大連続損失:
-41.55 USD (6)
月間成長:
37.17%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
43.44 USD (12.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.68% (43.44 USD)
エクイティによる:
4.19% (6.77 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD_z 31
EURCHF_z 14
NZDCAD_z 12
USDCHF_z 3
EURUSD_z 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD_z 71
EURCHF_z 3
NZDCAD_z 10
USDCHF_z -1
EURUSD_z 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD_z 1.4K
EURCHF_z 314
NZDCAD_z 1.4K
USDCHF_z -6
EURUSD_z 59
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +50.49 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +14.48 USD
最大連続損失: -41.55 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AxioryAsia-05Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.07 12:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 12:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 16:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 16:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください