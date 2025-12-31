- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
61
利益トレード:
39 (63.93%)
損失トレード:
22 (36.07%)
ベストトレード:
50.49 USD
最悪のトレード:
-9.79 USD
総利益:
147.57 USD (5 087 pips)
総損失:
-64.92 USD (1 908 pips)
最大連続の勝ち:
5 (14.48 USD)
最大連続利益:
51.93 USD (4)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
70.32%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
70
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
1.90
長いトレード:
17 (27.87%)
短いトレード:
44 (72.13%)
プロフィットファクター:
2.27
期待されたペイオフ:
1.35 USD
平均利益:
3.78 USD
平均損失:
-2.95 USD
最大連続の負け:
6 (-41.55 USD)
最大連続損失:
-41.55 USD (6)
月間成長:
37.17%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
43.44 USD (12.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.68% (43.44 USD)
エクイティによる:
4.19% (6.77 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD_z
|31
|EURCHF_z
|14
|NZDCAD_z
|12
|USDCHF_z
|3
|EURUSD_z
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD_z
|71
|EURCHF_z
|3
|NZDCAD_z
|10
|USDCHF_z
|-1
|EURUSD_z
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD_z
|1.4K
|EURCHF_z
|314
|NZDCAD_z
|1.4K
|USDCHF_z
|-6
|EURUSD_z
|59
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +50.49 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +14.48 USD
最大連続損失: -41.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AxioryAsia-05Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
37%
0
0
USD
USD
162
USD
USD
1
100%
61
63%
100%
2.27
1.35
USD
USD
13%
1:400