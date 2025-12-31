- 자본
- 축소
트레이드:
61
이익 거래:
39 (63.93%)
손실 거래:
22 (36.07%)
최고의 거래:
50.49 USD
최악의 거래:
-9.79 USD
총 수익:
147.57 USD (5 087 pips)
총 손실:
-64.92 USD (1 908 pips)
연속 최대 이익:
5 (14.48 USD)
연속 최대 이익:
51.93 USD (4)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
70.32%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
70
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
1.90
롱(주식매수):
17 (27.87%)
숏(주식차입매도):
44 (72.13%)
수익 요인:
2.27
기대수익:
1.35 USD
평균 이익:
3.78 USD
평균 손실:
-2.95 USD
연속 최대 손실:
6 (-41.55 USD)
연속 최대 손실:
-41.55 USD (6)
월별 성장률:
37.17%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
43.44 USD (12.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.68% (43.44 USD)
자본금별:
4.19% (6.77 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD_z
|31
|EURCHF_z
|14
|NZDCAD_z
|12
|USDCHF_z
|3
|EURUSD_z
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD_z
|71
|EURCHF_z
|3
|NZDCAD_z
|10
|USDCHF_z
|-1
|EURUSD_z
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD_z
|1.4K
|EURCHF_z
|314
|NZDCAD_z
|1.4K
|USDCHF_z
|-6
|EURUSD_z
|59
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AxioryAsia-05Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
