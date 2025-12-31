- 成长
交易:
61
盈利交易:
39 (63.93%)
亏损交易:
22 (36.07%)
最好交易:
50.49 USD
最差交易:
-9.79 USD
毛利:
147.57 USD (5 087 pips)
毛利亏损:
-64.92 USD (1 908 pips)
最大连续赢利:
5 (14.48 USD)
最大连续盈利:
51.93 USD (4)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
70.32%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
70
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.90
长期交易:
17 (27.87%)
短期交易:
44 (72.13%)
利润因子:
2.27
预期回报:
1.35 USD
平均利润:
3.78 USD
平均损失:
-2.95 USD
最大连续失误:
6 (-41.55 USD)
最大连续亏损:
-41.55 USD (6)
每月增长:
37.17%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
43.44 USD (12.72%)
相对跌幅:
结余:
12.68% (43.44 USD)
净值:
4.19% (6.77 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD_z
|31
|EURCHF_z
|14
|NZDCAD_z
|12
|USDCHF_z
|3
|EURUSD_z
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD_z
|71
|EURCHF_z
|3
|NZDCAD_z
|10
|USDCHF_z
|-1
|EURUSD_z
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD_z
|1.4K
|EURCHF_z
|314
|NZDCAD_z
|1.4K
|USDCHF_z
|-6
|EURUSD_z
|59
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.49 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +14.48 USD
最大连续亏损: -41.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AxioryAsia-05Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
