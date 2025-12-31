信号部分
Kenji Ito

Tri Shield Pro

Kenji Ito
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 37%
AxioryAsia-05Live
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
61
盈利交易:
39 (63.93%)
亏损交易:
22 (36.07%)
最好交易:
50.49 USD
最差交易:
-9.79 USD
毛利:
147.57 USD (5 087 pips)
毛利亏损:
-64.92 USD (1 908 pips)
最大连续赢利:
5 (14.48 USD)
最大连续盈利:
51.93 USD (4)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
70.32%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
70
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.90
长期交易:
17 (27.87%)
短期交易:
44 (72.13%)
利润因子:
2.27
预期回报:
1.35 USD
平均利润:
3.78 USD
平均损失:
-2.95 USD
最大连续失误:
6 (-41.55 USD)
最大连续亏损:
-41.55 USD (6)
每月增长:
37.17%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
43.44 USD (12.72%)
相对跌幅:
结余:
12.68% (43.44 USD)
净值:
4.19% (6.77 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD_z 31
EURCHF_z 14
NZDCAD_z 12
USDCHF_z 3
EURUSD_z 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD_z 71
EURCHF_z 3
NZDCAD_z 10
USDCHF_z -1
EURUSD_z 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD_z 1.4K
EURCHF_z 314
NZDCAD_z 1.4K
USDCHF_z -6
EURUSD_z 59
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +50.49 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +14.48 USD
最大连续亏损: -41.55 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AxioryAsia-05Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2026.01.07 12:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 12:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 16:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 16:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
