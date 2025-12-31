СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Tri Shield Pro
Kenji Ito

Tri Shield Pro

Kenji Ito
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 37%
AxioryAsia-05Live
1:400
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
39 (63.93%)
Убыточных трейдов:
22 (36.07%)
Лучший трейд:
50.49 USD
Худший трейд:
-9.79 USD
Общая прибыль:
147.57 USD (5 087 pips)
Общий убыток:
-64.92 USD (1 908 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (14.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.93 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
70.32%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
70
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.90
Длинных трейдов:
17 (27.87%)
Коротких трейдов:
44 (72.13%)
Профит фактор:
2.27
Мат. ожидание:
1.35 USD
Средняя прибыль:
3.78 USD
Средний убыток:
-2.95 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-41.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-41.55 USD (6)
Прирост в месяц:
37.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
43.44 USD (12.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.68% (43.44 USD)
По эквити:
4.19% (6.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD_z 31
EURCHF_z 14
NZDCAD_z 12
USDCHF_z 3
EURUSD_z 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD_z 71
EURCHF_z 3
NZDCAD_z 10
USDCHF_z -1
EURUSD_z 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD_z 1.4K
EURCHF_z 314
NZDCAD_z 1.4K
USDCHF_z -6
EURUSD_z 59
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.49 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +14.48 USD
Макс. убыток в серии: -41.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AxioryAsia-05Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.07 12:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 12:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 16:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 16:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Tri Shield Pro
30 USD в месяц
37%
0
0
USD
162
USD
1
100%
61
63%
100%
2.27
1.35
USD
13%
1:400
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.