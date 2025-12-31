- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
39 (63.93%)
Убыточных трейдов:
22 (36.07%)
Лучший трейд:
50.49 USD
Худший трейд:
-9.79 USD
Общая прибыль:
147.57 USD (5 087 pips)
Общий убыток:
-64.92 USD (1 908 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (14.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.93 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
70.32%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
70
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.90
Длинных трейдов:
17 (27.87%)
Коротких трейдов:
44 (72.13%)
Профит фактор:
2.27
Мат. ожидание:
1.35 USD
Средняя прибыль:
3.78 USD
Средний убыток:
-2.95 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-41.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-41.55 USD (6)
Прирост в месяц:
37.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
43.44 USD (12.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.68% (43.44 USD)
По эквити:
4.19% (6.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD_z
|31
|EURCHF_z
|14
|NZDCAD_z
|12
|USDCHF_z
|3
|EURUSD_z
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD_z
|71
|EURCHF_z
|3
|NZDCAD_z
|10
|USDCHF_z
|-1
|EURUSD_z
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD_z
|1.4K
|EURCHF_z
|314
|NZDCAD_z
|1.4K
|USDCHF_z
|-6
|EURUSD_z
|59
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.49 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +14.48 USD
Макс. убыток в серии: -41.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AxioryAsia-05Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
37%
0
0
USD
USD
162
USD
USD
1
100%
61
63%
100%
2.27
1.35
USD
USD
13%
1:400