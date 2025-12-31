SignaleKategorien
Kenji Ito

Tri Shield Pro

Kenji Ito
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 37%
AxioryAsia-05Live
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
61
Gewinntrades:
39 (63.93%)
Verlusttrades:
22 (36.07%)
Bester Trade:
50.49 USD
Schlechtester Trade:
-9.79 USD
Bruttoprofit:
147.57 USD (5 087 pips)
Bruttoverlust:
-64.92 USD (1 908 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (14.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
51.93 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
70.32%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
70
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
1.90
Long-Positionen:
17 (27.87%)
Short-Positionen:
44 (72.13%)
Profit-Faktor:
2.27
Mathematische Gewinnerwartung:
1.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-41.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-41.55 USD (6)
Wachstum pro Monat :
37.17%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
43.44 USD (12.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.68% (43.44 USD)
Kapital:
4.19% (6.77 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD_z 31
EURCHF_z 14
NZDCAD_z 12
USDCHF_z 3
EURUSD_z 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD_z 71
EURCHF_z 3
NZDCAD_z 10
USDCHF_z -1
EURUSD_z 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD_z 1.4K
EURCHF_z 314
NZDCAD_z 1.4K
USDCHF_z -6
EURUSD_z 59
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +50.49 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +14.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -41.55 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AxioryAsia-05Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.07 12:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 12:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 16:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 16:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
