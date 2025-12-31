- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
61
Negociações com lucro:
39 (63.93%)
Negociações com perda:
22 (36.07%)
Melhor negociação:
50.49 USD
Pior negociação:
-9.79 USD
Lucro bruto:
147.57 USD (5 087 pips)
Perda bruta:
-64.92 USD (1 908 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (14.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
51.93 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
70.32%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
70
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.90
Negociações longas:
17 (27.87%)
Negociações curtas:
44 (72.13%)
Fator de lucro:
2.27
Valor esperado:
1.35 USD
Lucro médio:
3.78 USD
Perda média:
-2.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-41.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-41.55 USD (6)
Crescimento mensal:
37.17%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
43.44 USD (12.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.68% (43.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.19% (6.77 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD_z
|31
|EURCHF_z
|14
|NZDCAD_z
|12
|USDCHF_z
|3
|EURUSD_z
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD_z
|71
|EURCHF_z
|3
|NZDCAD_z
|10
|USDCHF_z
|-1
|EURUSD_z
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD_z
|1.4K
|EURCHF_z
|314
|NZDCAD_z
|1.4K
|USDCHF_z
|-6
|EURUSD_z
|59
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +50.49 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +14.48 USD
Máxima perda consecutiva: -41.55 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AxioryAsia-05Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
37%
0
0
USD
USD
162
USD
USD
1
100%
61
63%
100%
2.27
1.35
USD
USD
13%
1:400