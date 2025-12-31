SinaisSeções
Kenji Ito

Tri Shield Pro

Kenji Ito
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 37%
AxioryAsia-05Live
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
61
Negociações com lucro:
39 (63.93%)
Negociações com perda:
22 (36.07%)
Melhor negociação:
50.49 USD
Pior negociação:
-9.79 USD
Lucro bruto:
147.57 USD (5 087 pips)
Perda bruta:
-64.92 USD (1 908 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (14.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
51.93 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
70.32%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
70
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.90
Negociações longas:
17 (27.87%)
Negociações curtas:
44 (72.13%)
Fator de lucro:
2.27
Valor esperado:
1.35 USD
Lucro médio:
3.78 USD
Perda média:
-2.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-41.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-41.55 USD (6)
Crescimento mensal:
37.17%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
43.44 USD (12.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.68% (43.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.19% (6.77 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD_z 31
EURCHF_z 14
NZDCAD_z 12
USDCHF_z 3
EURUSD_z 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD_z 71
EURCHF_z 3
NZDCAD_z 10
USDCHF_z -1
EURUSD_z 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD_z 1.4K
EURCHF_z 314
NZDCAD_z 1.4K
USDCHF_z -6
EURUSD_z 59
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +50.49 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +14.48 USD
Máxima perda consecutiva: -41.55 USD

2026.01.07 12:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 12:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 16:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 16:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
