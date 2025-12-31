シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / IC 093
Duong Van Hung

IC 093

Duong Van Hung
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live17
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
1 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
0.74 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
0.74 USD (80 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
1 (0.74 USD)
最大連続利益:
0.74 USD (1)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
1 (100.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.74 USD
平均利益:
0.74 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1
1
1
1
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.74 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +0.74 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
2025.12.31 04:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 04:02
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.31 04:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 04:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
