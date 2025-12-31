SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / IC 093
Duong Van Hung

IC 093

Duong Van Hung
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live17
1:300
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
1 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.74 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
0.74 USD (80 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (0.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.74 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
1 (100.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.74 USD
Lucro médio:
0.74 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.74 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +0.74 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.31 04:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 04:02
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.31 04:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 04:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar