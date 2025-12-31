СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / IC 093
Duong Van Hung

IC 093

Duong Van Hung
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live17
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
1 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.74 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
0.74 USD (80 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
1 (0.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.74 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
1 (100.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.74 USD
Средняя прибыль:
0.74 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1
1
1
1
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.74 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +0.74 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.31 04:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 04:02
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.31 04:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 04:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
