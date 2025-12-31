- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1
Gewinntrades:
1 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
0.74 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
0.74 USD (80 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (0.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.74 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
3 Minuten
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
1 (100.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
0.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +0.74 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
