Duong Van Hung

IC 093

Duong Van Hung
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live17
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1
Gewinntrades:
1 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
0.74 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
0.74 USD (80 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (0.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.74 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
3 Minuten
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
1 (100.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
0.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1
1
1
1
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +0.74 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.31 04:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 04:02
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.31 04:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 04:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
