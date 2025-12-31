- 자본
- 축소
트레이드:
24
이익 거래:
14 (58.33%)
손실 거래:
10 (41.67%)
최고의 거래:
8.46 USD
최악의 거래:
-2.87 USD
총 수익:
42.37 USD (4 247 pips)
총 손실:
-15.33 USD (1 960 pips)
연속 최대 이익:
6 (8.72 USD)
23.39 USD (4)
샤프 비율:
0.37
거래 활동:
31.78%
최대 입금량:
3.85%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
5.33
롱(주식매수):
6 (25.00%)
숏(주식차입매도):
18 (75.00%)
수익 요인:
2.76
기대수익:
1.13 USD
평균 이익:
3.03 USD
평균 손실:
-1.53 USD
연속 최대 손실:
2 (-3.16 USD)
연속 최대 손실:
-3.16 USD (2)
월별 성장률:
2.74%
Algo 트레이딩:
83%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5.07 USD (0.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.42% (4.25 USD)
자본금별:
5.77% (58.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|20
|XAUUSD
|3
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|4
|XAUUSD
|17
|EURUSD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|751
|XAUUSD
|1.3K
|EURUSD
|209
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.46 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +8.72 USD
연속 최대 손실: -3.16 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.11 × 162
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.59 × 150
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|1.02 × 1019
|
ICMarketsSC-Live33
|1.16 × 434
|
Pepperstone-Edge07
|1.30 × 20
|
ICMarkets-Live03
|1.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.42 × 501
|
RSGFinance-Live
|2.57 × 23
|
TradersWay-Live
|3.14 × 14
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.24 × 21
|
PlaceATrade-Real-4
|3.63 × 288
|
ICMarkets-Live14
|3.76 × 70
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live06
|5.07 × 91
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
