トレード:
8
利益トレード:
8 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
1.08 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
3.68 USD (321 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
8 (3.68 USD)
最大連続利益:
3.68 USD (8)
シャープレシオ:
1.48
取引アクティビティ:
6.77%
最大入金額:
2.35%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
44 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
4 (50.00%)
短いトレード:
4 (50.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.46 USD
平均利益:
0.46 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
2.72%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
2.52% (5.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|321
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.08 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +3.68 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.86 × 7
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.00 × 3
|
Fyntura-Live
|10.87 × 15
Private EA
EURUSD M5
2 Years Tested
Very Safe & Low Drawdown
EA Automatically Adjust Ratio Balance / Lot
100$ USD - 0.01 LOT
1.000$ USD - 0.1 LOT
10.000$ USD 1.0 LOT
レビューなし
