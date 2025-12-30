- Incremento
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
8 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
1.08 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
3.68 USD (321 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (3.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3.68 USD (8)
Ratio de Sharpe:
1.48
Actividad comercial:
6.77%
Carga máxima del depósito:
2.35%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
44 minutos
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
4 (50.00%)
Transacciones Cortas:
4 (50.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.46 USD
Beneficio medio:
0.46 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
2.72%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
2.52% (5.40 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|321
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.86 × 7
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.00 × 3
|
Fyntura-Live
|10.87 × 15
Private EA
EURUSD M5
2 Years Tested
Very Safe & Low Drawdown
EA Automatically Adjust Ratio Balance / Lot
100$ USD - 0.01 LOT
1.000$ USD - 0.1 LOT
10.000$ USD 1.0 LOT
