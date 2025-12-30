СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Private EA
Jose Pinto

Private EA

Jose Pinto
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 3%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
8 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1.08 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
3.68 USD (321 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
8 (3.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.68 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
1.48
Торговая активность:
6.77%
Макс. загрузка депозита:
2.35%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
44 минуты
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
4 (50.00%)
Коротких трейдов:
4 (50.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
0.46 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
2.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
2.52% (5.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 321
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.08 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +3.68 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Axi-US12-Live
0.64 × 11
VantageInternational-Live 3
0.86 × 7
VantageInternational-Live 22
1.00 × 4
OctaFX-Real3
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.17 × 6
ICMarketsSC-Live17
6.00 × 3
Fyntura-Live
10.87 × 15
Private EA

EURUSD M5

2 Years Tested


Very Safe & Low Drawdown

EA Automatically Adjust Ratio Balance / Lot

100$ USD - 0.01 LOT
1.000$ USD - 0.1 LOT
10.000$ USD 1.0 LOT


Нет отзывов
2026.01.09 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 03:59
Share of trading days is too low
2026.01.05 03:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 19:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 19:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 19:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.30 19:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 19:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Private EA
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
215
USD
1
100%
8
100%
7%
n/a
0.46
USD
3%
1:500
