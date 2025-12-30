- Прирост
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
8 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1.08 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
3.68 USD (321 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
8 (3.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.68 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
1.48
Торговая активность:
6.77%
Макс. загрузка депозита:
2.35%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
44 минуты
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
4 (50.00%)
Коротких трейдов:
4 (50.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
0.46 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
2.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
2.52% (5.40 USD)
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.08 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +3.68 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.86 × 7
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.00 × 3
|
Fyntura-Live
|10.87 × 15
Private EA
EURUSD M5
2 Years Tested
Very Safe & Low Drawdown
EA Automatically Adjust Ratio Balance / Lot
100$ USD - 0.01 LOT
1.000$ USD - 0.1 LOT
10.000$ USD 1.0 LOT
Нет отзывов
