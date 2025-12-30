Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live26 0.00 × 2 FPMarketsSC-Live4 0.00 × 8 Pepperstone-Edge01 0.50 × 2 Axi-US12-Live 0.64 × 11 VantageInternational-Live 3 0.86 × 7 VantageInternational-Live 22 1.00 × 4 OctaFX-Real3 5.00 × 1 RoboForex-ECN 5.17 × 6 ICMarketsSC-Live17 6.00 × 3 Fyntura-Live 10.87 × 15 Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen