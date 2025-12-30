- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
8 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
1.08 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
3.68 USD (321 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
8 (3.68 USD)
最大连续盈利:
3.68 USD (8)
夏普比率:
1.48
交易活动:
6.77%
最大入金加载:
2.35%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
44 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
4 (50.00%)
短期交易:
4 (50.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
0.46 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
2.72%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
2.52% (5.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|321
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.08 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +3.68 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Private EA
EURUSD M5
2 Years Tested
Very Safe & Low Drawdown
EA Automatically Adjust Ratio Balance / Lot
100$ USD - 0.01 LOT
1.000$ USD - 0.1 LOT
10.000$ USD 1.0 LOT
没有评论
