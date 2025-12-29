- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
11 (78.57%)
損失トレード:
3 (21.43%)
ベストトレード:
19.20 USD
最悪のトレード:
-46.08 USD
総利益:
132.02 USD (1 181 pips)
総損失:
-89.73 USD (3 646 pips)
最大連続の勝ち:
6 (79.15 USD)
最大連続利益:
79.15 USD (6)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
89.04%
最大入金額:
3.80%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.47
長いトレード:
3 (21.43%)
短いトレード:
11 (78.57%)
プロフィットファクター:
1.47
期待されたペイオフ:
3.02 USD
平均利益:
12.00 USD
平均損失:
-29.91 USD
最大連続の負け:
3 (-89.73 USD)
最大連続損失:
-89.73 USD (3)
月間成長:
0.04%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
36.86 USD
最大の:
89.73 USD (0.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.03% (34.09 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|USDCAD
|3
|XAUUSD
|3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|121
|USDCAD
|11
|XAUUSD
|-90
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|812
|USDCAD
|369
|XAUUSD
|-3.6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19.20 USD
最悪のトレード: -46 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +79.15 USD
最大連続損失: -89.73 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
