- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
14
盈利交易:
11 (78.57%)
亏损交易:
3 (21.43%)
最好交易:
19.20 USD
最差交易:
-46.08 USD
毛利:
132.02 USD (1 181 pips)
毛利亏损:
-89.73 USD (3 646 pips)
最大连续赢利:
6 (79.15 USD)
最大连续盈利:
79.15 USD (6)
夏普比率:
0.15
交易活动:
89.04%
最大入金加载:
3.80%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.47
长期交易:
3 (21.43%)
短期交易:
11 (78.57%)
利润因子:
1.47
预期回报:
3.02 USD
平均利润:
12.00 USD
平均损失:
-29.91 USD
最大连续失误:
3 (-89.73 USD)
最大连续亏损:
-89.73 USD (3)
每月增长:
0.04%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
36.86 USD
最大值:
89.73 USD (0.09%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.03% (34.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|USDCAD
|3
|XAUUSD
|3
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|121
|USDCAD
|11
|XAUUSD
|-90
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|812
|USDCAD
|369
|XAUUSD
|-3.6K
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.20 USD
最差交易: -46 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +79.15 USD
最大连续亏损: -89.73 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
1
100%
14
78%
89%
1.47
3.02
USD
USD
0%
1:30