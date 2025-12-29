- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
6 (66.66%)
Убыточных трейдов:
3 (33.33%)
Лучший трейд:
19.20 USD
Худший трейд:
-46.08 USD
Общая прибыль:
72.07 USD (645 pips)
Общий убыток:
-89.73 USD (3 646 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (52.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
52.87 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
96.54%
Макс. загрузка депозита:
3.80%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.20
Длинных трейдов:
1 (11.11%)
Коротких трейдов:
8 (88.89%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-1.96 USD
Средняя прибыль:
12.01 USD
Средний убыток:
-29.91 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-89.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-89.73 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36.86 USD
Максимальная:
89.73 USD (0.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.03% (34.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5
|XAUUSD
|3
|USDCAD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|69
|XAUUSD
|-90
|USDCAD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|533
|XAUUSD
|-3.6K
|USDCAD
|112
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.20 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +52.87 USD
Макс. убыток в серии: -89.73 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
1
100%
9
66%
97%
0.80
-1.96
USD
USD
0%
1:30