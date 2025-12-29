СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FChall Mart BreakOut
Yu Lung Wong

FChall Mart BreakOut

Yu Lung Wong
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -0%
FTMO-Server3
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
6 (66.66%)
Убыточных трейдов:
3 (33.33%)
Лучший трейд:
19.20 USD
Худший трейд:
-46.08 USD
Общая прибыль:
72.07 USD (645 pips)
Общий убыток:
-89.73 USD (3 646 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (52.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
52.87 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
96.54%
Макс. загрузка депозита:
3.80%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.20
Длинных трейдов:
1 (11.11%)
Коротких трейдов:
8 (88.89%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-1.96 USD
Средняя прибыль:
12.01 USD
Средний убыток:
-29.91 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-89.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-89.73 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36.86 USD
Максимальная:
89.73 USD (0.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.03% (34.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 5
XAUUSD 3
USDCAD 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 69
XAUUSD -90
USDCAD 3
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 533
XAUUSD -3.6K
USDCAD 112
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.20 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +52.87 USD
Макс. убыток в серии: -89.73 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.31 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 13:47
Share of trading days is too low
2025.12.30 13:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 12:47
Share of trading days is too low
2025.12.30 12:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 00:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 00:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 00:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.30 00:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 00:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
