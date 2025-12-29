SegnaliSezioni
Yu Lung Wong

FChall Mart BreakOut

Yu Lung Wong
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
FTMO-Server3
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
7 (70.00%)
Loss Trade:
3 (30.00%)
Best Trade:
19.20 USD
Worst Trade:
-46.08 USD
Profitto lordo:
75.23 USD (737 pips)
Perdita lorda:
-89.73 USD (3 646 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (52.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.87 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
96.54%
Massimo carico di deposito:
3.80%
Ultimo trade:
37 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.16
Long Trade:
2 (20.00%)
Short Trade:
8 (80.00%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-1.45 USD
Profitto medio:
10.75 USD
Perdita media:
-29.91 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-89.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-89.73 USD (3)
Crescita mensile:
-0.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.86 USD
Massimale:
89.73 USD (0.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.03% (34.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 5
XAUUSD 3
USDCAD 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 69
XAUUSD -90
USDCAD 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 533
XAUUSD -3.6K
USDCAD 204
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.20 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +52.87 USD
Massima perdita consecutiva: -89.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.12.31 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 13:47
Share of trading days is too low
2025.12.30 13:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 12:47
Share of trading days is too low
2025.12.30 12:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 00:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 00:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 00:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.30 00:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 00:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FChall Mart BreakOut
30USD al mese
-0%
0
0
USD
100K
USD
1
100%
10
70%
97%
0.83
-1.45
USD
0%
1:30
