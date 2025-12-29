- 자본
- 축소
트레이드:
33
이익 거래:
26 (78.78%)
손실 거래:
7 (21.21%)
최고의 거래:
78.00 USD
최악의 거래:
-46.08 USD
총 수익:
574.06 USD (2 934 pips)
총 손실:
-189.57 USD (4 127 pips)
연속 최대 이익:
6 (219.70 USD)
샤프 비율:
0.39
거래 활동:
88.25%
최대 입금량:
3.80%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
31
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
4.28
롱(주식매수):
11 (33.33%)
숏(주식차입매도):
22 (66.67%)
수익 요인:
3.03
기대수익:
11.65 USD
평균 이익:
22.08 USD
평균 손실:
-27.08 USD
연속 최대 손실:
3 (-89.73 USD)
월별 성장률:
0.38%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
36.86 USD
최대한의:
89.73 USD (0.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.09% (89.73 USD)
자본금별:
0.21% (208.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|24
|USDCAD
|6
|XAUUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|454
|USDCAD
|20
|XAUUSD
|-90
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|1.8K
|USDCAD
|655
|XAUUSD
|-3.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +78.00 USD
최악의 거래: -46 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +219.70 USD
연속 최대 손실: -89.73 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
