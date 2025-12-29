- Crescimento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
11 (78.57%)
Negociações com perda:
3 (21.43%)
Melhor negociação:
19.20 USD
Pior negociação:
-46.08 USD
Lucro bruto:
132.02 USD (1 181 pips)
Perda bruta:
-89.73 USD (3 646 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (79.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
79.15 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
89.04%
Depósito máximo carregado:
3.80%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.47
Negociações longas:
3 (21.43%)
Negociações curtas:
11 (78.57%)
Fator de lucro:
1.47
Valor esperado:
3.02 USD
Lucro médio:
12.00 USD
Perda média:
-29.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-89.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-89.73 USD (3)
Crescimento mensal:
0.04%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
36.86 USD
Máximo:
89.73 USD (0.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.03% (34.09 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|USDCAD
|3
|XAUUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|121
|USDCAD
|11
|XAUUSD
|-90
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|812
|USDCAD
|369
|XAUUSD
|-3.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +19.20 USD
Pior negociação: -46 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +79.15 USD
Máxima perda consecutiva: -89.73 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
