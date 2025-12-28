シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gold Sniper Pro
Yeoh Kian Hui

Gold Sniper Pro

Yeoh Kian Hui
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
8 (88.88%)
損失トレード:
1 (11.11%)
ベストトレード:
3.62 USD
最悪のトレード:
-2.62 USD
総利益:
10.25 USD (7 831 pips)
総損失:
-2.62 USD (1 311 pips)
最大連続の勝ち:
6 (6.30 USD)
最大連続利益:
6.30 USD (6)
シャープレシオ:
0.55
取引アクティビティ:
45.00%
最大入金額:
0.56%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
2.91
長いトレード:
9 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
3.91
期待されたペイオフ:
0.85 USD
平均利益:
1.28 USD
平均損失:
-2.62 USD
最大連続の負け:
1 (-2.62 USD)
最大連続損失:
-2.62 USD (1)
月間成長:
0.76%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2.62 USD (0.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.26% (2.62 USD)
エクイティによる:
4.48% (45.04 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLDm# 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLDm# 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLDm# 6.5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.62 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +6.30 USD
最大連続損失: -2.62 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 36"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

XAUUSD Sniper Signal. 
レビューなし
2026.01.08 23:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 03:38
Share of trading days is too low
2025.12.30 03:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 02:35
Share of trading days is too low
2025.12.30 02:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.28 05:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 05:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 05:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.28 05:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 05:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Gold Sniper Pro
30 USD/月
1%
0
0
USD
1K
USD
2
100%
9
88%
45%
3.91
0.85
USD
4%
1:500
コピー

