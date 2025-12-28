- 成長
トレード:
9
利益トレード:
8 (88.88%)
損失トレード:
1 (11.11%)
ベストトレード:
3.62 USD
最悪のトレード:
-2.62 USD
総利益:
10.25 USD (7 831 pips)
総損失:
-2.62 USD (1 311 pips)
最大連続の勝ち:
6 (6.30 USD)
最大連続利益:
6.30 USD (6)
シャープレシオ:
0.55
取引アクティビティ:
45.00%
最大入金額:
0.56%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
2.91
長いトレード:
9 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
3.91
期待されたペイオフ:
0.85 USD
平均利益:
1.28 USD
平均損失:
-2.62 USD
最大連続の負け:
1 (-2.62 USD)
最大連続損失:
-2.62 USD (1)
月間成長:
0.76%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2.62 USD (0.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.26% (2.62 USD)
エクイティによる:
4.48% (45.04 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDm#
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDm#
|6.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.62 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +6.30 USD
最大連続損失: -2.62 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 36"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
XAUUSD Sniper Signal.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
100%
9
88%
45%
3.91
0.85
USD
USD
4%
1:500