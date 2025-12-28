- 成长
交易:
9
盈利交易:
8 (88.88%)
亏损交易:
1 (11.11%)
最好交易:
3.62 USD
最差交易:
-2.62 USD
毛利:
10.25 USD (7 831 pips)
毛利亏损:
-2.62 USD (1 311 pips)
最大连续赢利:
6 (6.30 USD)
最大连续盈利:
6.30 USD (6)
夏普比率:
0.55
交易活动:
45.00%
最大入金加载:
0.56%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
2.91
长期交易:
9 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
3.91
预期回报:
0.85 USD
平均利润:
1.28 USD
平均损失:
-2.62 USD
最大连续失误:
1 (-2.62 USD)
最大连续亏损:
-2.62 USD (1)
每月增长:
0.76%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2.62 USD (0.26%)
相对跌幅:
结余:
0.26% (2.62 USD)
净值:
4.48% (45.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDm#
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDm#
|6.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.62 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +6.30 USD
最大连续亏损: -2.62 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 36 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
XAUUSD Sniper Signal.
