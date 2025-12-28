信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Gold Sniper Pro
Yeoh Kian Hui

Gold Sniper Pro

Yeoh Kian Hui
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 1%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
8 (88.88%)
亏损交易:
1 (11.11%)
最好交易:
3.62 USD
最差交易:
-2.62 USD
毛利:
10.25 USD (7 831 pips)
毛利亏损:
-2.62 USD (1 311 pips)
最大连续赢利:
6 (6.30 USD)
最大连续盈利:
6.30 USD (6)
夏普比率:
0.55
交易活动:
45.00%
最大入金加载:
0.56%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
2.91
长期交易:
9 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
3.91
预期回报:
0.85 USD
平均利润:
1.28 USD
平均损失:
-2.62 USD
最大连续失误:
1 (-2.62 USD)
最大连续亏损:
-2.62 USD (1)
每月增长:
0.76%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2.62 USD (0.26%)
相对跌幅:
结余:
0.26% (2.62 USD)
净值:
4.48% (45.04 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLDm# 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLDm# 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLDm# 6.5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3.62 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +6.30 USD
最大连续亏损: -2.62 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 36 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

XAUUSD Sniper Signal. 
2026.01.08 23:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 03:38
Share of trading days is too low
2025.12.30 03:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 02:35
Share of trading days is too low
2025.12.30 02:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.28 05:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 05:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 05:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.28 05:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 05:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Gold Sniper Pro
每月30 USD
1%
0
0
USD
1K
USD
2
100%
9
88%
45%
3.91
0.85
USD
4%
1:500
