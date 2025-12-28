- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
8 (88.88%)
손실 거래:
1 (11.11%)
최고의 거래:
3.62 USD
최악의 거래:
-2.62 USD
총 수익:
10.25 USD (7 831 pips)
총 손실:
-2.62 USD (1 311 pips)
연속 최대 이익:
6 (6.30 USD)
연속 최대 이익:
6.30 USD (6)
샤프 비율:
0.55
거래 활동:
45.00%
최대 입금량:
0.56%
최근 거래:
51 분 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.91
롱(주식매수):
9 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
3.91
기대수익:
0.85 USD
평균 이익:
1.28 USD
평균 손실:
-2.62 USD
연속 최대 손실:
1 (-2.62 USD)
연속 최대 손실:
-2.62 USD (1)
월별 성장률:
0.76%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2.62 USD (0.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.26% (2.62 USD)
자본금별:
4.48% (45.04 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDm#
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDm#
|6.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3.62 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +6.30 USD
연속 최대 손실: -2.62 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 36"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
XAUUSD Sniper Signal.
