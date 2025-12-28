СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Sniper Pro
Yeoh Kian Hui

Gold Sniper Pro

Yeoh Kian Hui
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
8 (88.88%)
Убыточных трейдов:
1 (11.11%)
Лучший трейд:
3.62 USD
Худший трейд:
-2.62 USD
Общая прибыль:
10.25 USD (7 831 pips)
Общий убыток:
-2.62 USD (1 311 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (6.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.30 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.55
Торговая активность:
45.00%
Макс. загрузка депозита:
0.56%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.91
Длинных трейдов:
9 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.91
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
1.28 USD
Средний убыток:
-2.62 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.62 USD (1)
Прирост в месяц:
0.76%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.62 USD (0.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.26% (2.62 USD)
По эквити:
4.48% (45.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDm# 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDm# 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDm# 6.5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.62 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +6.30 USD
Макс. убыток в серии: -2.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 36" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

XAUUSD Sniper Signal. 
Нет отзывов
2026.01.08 23:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 03:38
Share of trading days is too low
2025.12.30 03:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 02:35
Share of trading days is too low
2025.12.30 02:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.28 05:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 05:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 05:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.28 05:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 05:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
