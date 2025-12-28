- Прирост
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
8 (88.88%)
Убыточных трейдов:
1 (11.11%)
Лучший трейд:
3.62 USD
Худший трейд:
-2.62 USD
Общая прибыль:
10.25 USD (7 831 pips)
Общий убыток:
-2.62 USD (1 311 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (6.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.30 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.55
Торговая активность:
45.00%
Макс. загрузка депозита:
0.56%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.91
Длинных трейдов:
9 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.91
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
1.28 USD
Средний убыток:
-2.62 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.62 USD (1)
Прирост в месяц:
0.76%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.62 USD (0.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.26% (2.62 USD)
По эквити:
4.48% (45.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|6.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.62 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +6.30 USD
Макс. убыток в серии: -2.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 36" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
XAUUSD Sniper Signal.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
100%
9
88%
45%
3.91
0.85
USD
USD
4%
1:500