Yeoh Kian Hui

Gold Sniper Pro

Yeoh Kian Hui
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
3.62 USD
Worst Trade:
-2.62 USD
Profitto lordo:
10.25 USD (7 831 pips)
Perdita lorda:
-2.62 USD (1 311 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (6.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.30 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
45.00%
Massimo carico di deposito:
0.56%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.91
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.91
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
1.28 USD
Perdita media:
-2.62 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.62 USD (1)
Crescita mensile:
0.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.62 USD (0.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.26% (2.62 USD)
Per equità:
4.48% (45.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 6.5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.62 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.30 USD
Massima perdita consecutiva: -2.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 36" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

XAUUSD Sniper Signal. 
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Sniper Pro
30USD al mese
1%
0
0
USD
1K
USD
2
100%
9
88%
45%
3.91
0.85
USD
4%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.