Yeoh Kian Hui

Gold Sniper Pro

Yeoh Kian Hui
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
30 USD por mês
crescimento desde 2025 1%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
8 (88.88%)
Negociações com perda:
1 (11.11%)
Melhor negociação:
3.62 USD
Pior negociação:
-2.62 USD
Lucro bruto:
10.25 USD (7 831 pips)
Perda bruta:
-2.62 USD (1 311 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (6.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.30 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.55
Atividade de negociação:
45.00%
Depósito máximo carregado:
0.56%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
2.91
Negociações longas:
9 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
3.91
Valor esperado:
0.85 USD
Lucro médio:
1.28 USD
Perda média:
-2.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-2.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.62 USD (1)
Crescimento mensal:
0.76%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2.62 USD (0.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.26% (2.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.48% (45.04 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDm# 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDm# 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDm# 6.5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3.62 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +6.30 USD
Máxima perda consecutiva: -2.62 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 36" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

XAUUSD Sniper Signal. 
Sem comentários
2026.01.08 23:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 03:38
Share of trading days is too low
2025.12.30 03:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 02:35
Share of trading days is too low
2025.12.30 02:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.28 05:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 05:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 05:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.28 05:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 05:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.