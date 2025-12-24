- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
215
利益トレード:
182 (84.65%)
損失トレード:
33 (15.35%)
ベストトレード:
27.81 USD
最悪のトレード:
-22.09 USD
総利益:
351.01 USD (35 006 pips)
総損失:
-165.78 USD (16 562 pips)
最大連続の勝ち:
25 (29.04 USD)
最大連続利益:
57.19 USD (4)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
31.48%
最大入金額:
5.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
215
平均保有時間:
18 分
リカバリーファクター:
5.51
長いトレード:
211 (98.14%)
短いトレード:
4 (1.86%)
プロフィットファクター:
2.12
期待されたペイオフ:
0.86 USD
平均利益:
1.93 USD
平均損失:
-5.02 USD
最大連続の負け:
3 (-33.59 USD)
最大連続損失:
-33.59 USD (3)
月間成長:
37.05%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
33.59 USD (5.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.90% (33.59 USD)
エクイティによる:
5.69% (38.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|196
|XAGUSD
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|166
|XAGUSD
|19
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|17K
|XAGUSD
|1.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +27.81 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +29.04 USD
最大連続損失: -33.59 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-Live29"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
37%
0
0
USD
USD
685
USD
USD
1
100%
215
84%
31%
2.11
0.86
USD
USD
6%
1:500