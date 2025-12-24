- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
188
盈利交易:
159 (84.57%)
亏损交易:
29 (15.43%)
最好交易:
27.81 USD
最差交易:
-22.09 USD
毛利:
307.85 USD (30 705 pips)
毛利亏损:
-145.09 USD (14 495 pips)
最大连续赢利:
25 (29.04 USD)
最大连续盈利:
57.19 USD (4)
夏普比率:
0.21
交易活动:
9.97%
最大入金加载:
5.74%
最近交易:
19 几分钟前
每周交易:
192
平均持有时间:
15 分钟
采收率:
4.85
长期交易:
184 (97.87%)
短期交易:
4 (2.13%)
利润因子:
2.12
预期回报:
0.87 USD
平均利润:
1.94 USD
平均损失:
-5.00 USD
最大连续失误:
3 (-33.59 USD)
最大连续亏损:
-33.59 USD (3)
每月增长:
32.55%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
33.59 USD (5.90%)
相对跌幅:
结余:
5.90% (33.59 USD)
净值:
4.61% (30.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|172
|XAGUSD
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|146
|XAGUSD
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|15K
|XAGUSD
|1.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +27.81 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +29.04 USD
最大连续亏损: -33.59 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-Live29 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
33%
0
0
USD
USD
663
USD
USD
1
100%
188
84%
10%
2.12
0.87
USD
USD
6%
1:500