Всего трейдов:
292
Прибыльных трейдов:
232 (79.45%)
Убыточных трейдов:
60 (20.55%)
Лучший трейд:
40.00 USD
Худший трейд:
-106.97 USD
Общая прибыль:
532.93 USD (53 176 pips)
Общий убыток:
-1 034.75 USD (103 446 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (29.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.36 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
27.84%
Макс. загрузка депозита:
117.26%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
267
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
-0.65
Длинных трейдов:
287 (98.29%)
Коротких трейдов:
5 (1.71%)
Профит фактор:
0.52
Мат. ожидание:
-1.72 USD
Средняя прибыль:
2.30 USD
Средний убыток:
-17.25 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-743.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-743.33 USD (9)
Прирост в месяц:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
501.82 USD
Максимальная:
768.06 USD (100.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
100.00% (768.06 USD)
По эквити:
89.66% (391.58 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|258
|XAGUSD
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-537
|XAGUSD
|35
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-54K
|XAGUSD
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +40.00 USD
Худший трейд: -107 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +29.04 USD
Макс. убыток в серии: -743.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-Live29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
