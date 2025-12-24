СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Scaper PRO
Guilherme Roberto Albrecht

Gold Scaper PRO

Guilherme Roberto Albrecht
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -100%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
292
Прибыльных трейдов:
232 (79.45%)
Убыточных трейдов:
60 (20.55%)
Лучший трейд:
40.00 USD
Худший трейд:
-106.97 USD
Общая прибыль:
532.93 USD (53 176 pips)
Общий убыток:
-1 034.75 USD (103 446 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (29.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.36 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
27.84%
Макс. загрузка депозита:
117.26%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
267
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
-0.65
Длинных трейдов:
287 (98.29%)
Коротких трейдов:
5 (1.71%)
Профит фактор:
0.52
Мат. ожидание:
-1.72 USD
Средняя прибыль:
2.30 USD
Средний убыток:
-17.25 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-743.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-743.33 USD (9)
Прирост в месяц:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
501.82 USD
Максимальная:
768.06 USD (100.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
100.00% (768.06 USD)
По эквити:
89.66% (391.58 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 258
XAGUSD 34
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -537
XAGUSD 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -54K
XAGUSD 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.00 USD
Худший трейд: -107 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +29.04 USD
Макс. убыток в серии: -743.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-Live29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.29 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 14:23
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 00:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 21:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 21:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика