- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
215
Negociações com lucro:
182 (84.65%)
Negociações com perda:
33 (15.35%)
Melhor negociação:
27.81 USD
Pior negociação:
-22.09 USD
Lucro bruto:
351.01 USD (35 006 pips)
Perda bruta:
-165.78 USD (16 562 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (29.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
57.19 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
31.48%
Depósito máximo carregado:
5.74%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
215
Tempo médio de espera:
18 minutos
Fator de recuperação:
5.51
Negociações longas:
211 (98.14%)
Negociações curtas:
4 (1.86%)
Fator de lucro:
2.12
Valor esperado:
0.86 USD
Lucro médio:
1.93 USD
Perda média:
-5.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-33.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-33.59 USD (3)
Crescimento mensal:
37.05%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
33.59 USD (5.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.90% (33.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.69% (38.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|196
|XAGUSD
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|166
|XAGUSD
|19
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|17K
|XAGUSD
|1.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +27.81 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +29.04 USD
Máxima perda consecutiva: -33.59 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-Live29" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
37%
0
0
USD
USD
685
USD
USD
1
100%
215
84%
31%
2.11
0.86
USD
USD
6%
1:500