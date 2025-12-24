SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Gold Scaper PRO
Guilherme Roberto Albrecht

Gold Scaper PRO

Guilherme Roberto Albrecht
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 46%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
270
Gewinntrades:
221 (81.85%)
Verlusttrades:
49 (18.15%)
Bester Trade:
40.00 USD
Schlechtester Trade:
-24.11 USD
Bruttoprofit:
515.43 USD (51 433 pips)
Bruttoverlust:
-286.40 USD (28 618 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (29.04 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
66.36 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
25.73%
Max deposit load:
16.17%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
245
Durchschn. Haltezeit:
19 Minuten
Erholungsfaktor:
3.36
Long-Positionen:
266 (98.52%)
Short-Positionen:
4 (1.48%)
Profit-Faktor:
1.80
Mathematische Gewinnerwartung:
0.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-65.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-65.06 USD (5)
Wachstum pro Monat :
45.81%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
68.24 USD (8.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.91% (68.24 USD)
Kapital:
41.30% (291.81 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 236
XAGUSD 34
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 194
XAGUSD 35
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 19K
XAGUSD 3.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +40.00 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +29.04 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -65.06 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-Live29" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.26 00:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 21:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 21:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Gold Scaper PRO
30 USD pro Monat
46%
0
0
USD
731
USD
2
100%
270
81%
26%
1.79
0.85
USD
41%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.