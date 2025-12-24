- 成長
トレード:
10
利益トレード:
10 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
3.41 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
16.32 USD (2 043 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
10 (16.32 USD)
最大連続利益:
16.32 USD (10)
シャープレシオ:
1.46
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.88%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
4 (40.00%)
短いトレード:
6 (60.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
1.63 USD
平均利益:
1.63 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
0.02%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.05% (46.17 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2
|NZDJPY
|2
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|2
|AUDNZD
|1
|AUDCHF
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|1
|NZDJPY
|4
|NZDUSD
|7
|AUDUSD
|3
|AUDNZD
|1
|AUDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|154
|NZDJPY
|707
|NZDUSD
|662
|AUDUSD
|332
|AUDNZD
|97
|AUDCHF
|91
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
ベストトレード: +3.41 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +16.32 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
