Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
10 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
3.41 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
16.32 USD (2 043 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
10 (16.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.32 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
1.46
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.88%
Последний трейд:
46 минут
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
4 (40.00%)
Коротких трейдов:
6 (60.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
1.63 USD
Средняя прибыль:
1.63 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
0.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.05% (46.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2
|NZDJPY
|2
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|2
|AUDNZD
|1
|AUDCHF
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|1
|NZDJPY
|4
|NZDUSD
|7
|AUDUSD
|3
|AUDNZD
|1
|AUDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|154
|NZDJPY
|707
|NZDUSD
|662
|AUDUSD
|332
|AUDNZD
|97
|AUDCHF
|91
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
