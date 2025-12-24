- 자본
- 축소
트레이드:
46
이익 거래:
44 (95.65%)
손실 거래:
2 (4.35%)
최고의 거래:
6.28 USD
최악의 거래:
-0.33 USD
총 수익:
106.55 USD (15 415 pips)
총 손실:
-0.45 USD (40 pips)
연속 최대 이익:
25 (53.09 USD)
샤프 비율:
1.29
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.66%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
70
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
321.52
롱(주식매수):
15 (32.61%)
숏(주식차입매도):
31 (67.39%)
수익 요인:
236.78
기대수익:
2.31 USD
평균 이익:
2.42 USD
평균 손실:
-0.23 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.33 USD)
월별 성장률:
0.11%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.33 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.33 USD)
자본금별:
0.29% (290.23 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|12
|EURAUD
|12
|AUDUSD
|6
|AUDCAD
|5
|AUDCHF
|3
|AUDJPY
|3
|NZDJPY
|2
|NZDUSD
|2
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD
|46
|EURAUD
|26
|AUDUSD
|11
|AUDCAD
|6
|AUDCHF
|2
|AUDJPY
|4
|NZDJPY
|4
|NZDUSD
|7
|AUDNZD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD
|7.2K
|EURAUD
|3.9K
|AUDUSD
|1.2K
|AUDCAD
|908
|AUDCHF
|210
|AUDJPY
|539
|NZDJPY
|707
|NZDUSD
|662
|AUDNZD
|97
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.28 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 25
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +53.09 USD
연속 최대 손실: -0.33 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
