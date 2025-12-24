- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10
盈利交易:
10 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
3.41 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
16.32 USD (2 043 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
10 (16.32 USD)
最大连续盈利:
16.32 USD (10)
夏普比率:
1.46
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.88%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.00
长期交易:
4 (40.00%)
短期交易:
6 (60.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
1.63 USD
平均利润:
1.63 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
0.02%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.04% (43.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2
|NZDJPY
|2
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|2
|AUDNZD
|1
|AUDCHF
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|1
|NZDJPY
|4
|NZDUSD
|7
|AUDUSD
|3
|AUDNZD
|1
|AUDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|154
|NZDJPY
|707
|NZDUSD
|662
|AUDUSD
|332
|AUDNZD
|97
|AUDCHF
|91
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.41 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +16.32 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
