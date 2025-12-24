- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
10 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
3.41 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
16.32 USD (2 043 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (16.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.32 USD (10)
Índice de Sharpe:
1.46
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.88%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
4 (40.00%)
Negociações curtas:
6 (60.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
1.63 USD
Lucro médio:
1.63 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
0.02%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.05% (46.17 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2
|NZDJPY
|2
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|2
|AUDNZD
|1
|AUDCHF
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|1
|NZDJPY
|4
|NZDUSD
|7
|AUDUSD
|3
|AUDNZD
|1
|AUDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|154
|NZDJPY
|707
|NZDUSD
|662
|AUDUSD
|332
|AUDNZD
|97
|AUDCHF
|91
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.41 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +16.32 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
200 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
1
100%
10
100%
100%
n/a
1.63
USD
USD
0%
1:200