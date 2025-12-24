シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Rtc ML AiBot Conservative
Muhammad Faisal Sagala

Rtc ML AiBot Conservative

Muhammad Faisal Sagala
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  39  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 8%
RSFinance-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
11 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
7.59 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
42.11 USD (4 207 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
11 (42.11 USD)
最大連続利益:
42.11 USD (11)
シャープレシオ:
1.49
取引アクティビティ:
12.78%
最大入金額:
1.82%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
4 (36.36%)
短いトレード:
7 (63.64%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
3.83 USD
平均利益:
3.83 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
8.42%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
3.00% (15.59 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD# 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD# 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD# 4.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7.59 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +42.11 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RSFinance-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.29 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 13:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 13:26
Share of trading days is too low
2025.12.24 13:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 06:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 06:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 06:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 06:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 06:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Rtc ML AiBot Conservative
39 USD/月
8%
0
0
USD
542
USD
1
100%
11
100%
13%
n/a
3.83
USD
3%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください