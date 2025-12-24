СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Rtc ML AiBot Conservative
Muhammad Faisal Sagala

Rtc ML AiBot Conservative

Muhammad Faisal Sagala
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2025 8%
RSFinance-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
11 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
7.59 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
42.11 USD (4 207 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
11 (42.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.11 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
1.49
Торговая активность:
12.78%
Макс. загрузка депозита:
1.82%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
4 (36.36%)
Коротких трейдов:
7 (63.64%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
3.83 USD
Средняя прибыль:
3.83 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
8.42%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
3.00% (15.59 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD# 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD# 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD# 4.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.59 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +42.11 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RSFinance-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.29 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 13:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 13:26
Share of trading days is too low
2025.12.24 13:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 06:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 06:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 06:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 06:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 06:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.