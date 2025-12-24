- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
11 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
7.59 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
42.11 USD (4 207 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
11 (42.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.11 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
1.49
Торговая активность:
12.78%
Макс. загрузка депозита:
1.82%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
4 (36.36%)
Коротких трейдов:
7 (63.64%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
3.83 USD
Средняя прибыль:
3.83 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
8.42%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
3.00% (15.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD#
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD#
|4.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.59 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +42.11 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RSFinance-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
542
USD
USD
1
100%
11
100%
13%
n/a
3.83
USD
USD
3%
1:500