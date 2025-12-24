信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Rtc ML AiBot Conservative
Muhammad Faisal Sagala

Rtc ML AiBot Conservative

Muhammad Faisal Sagala
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 39 USD per 
增长自 2025 7%
RSFinance-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
10
盈利交易:
10 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
7.59 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
35.22 USD (3 518 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
10 (35.22 USD)
最大连续盈利:
35.22 USD (10)
夏普比率:
1.41
交易活动:
12.78%
最大入金加载:
1.82%
最近交易:
23 几分钟前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.00
长期交易:
4 (40.00%)
短期交易:
6 (60.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
3.52 USD
平均利润:
3.52 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
7.04%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
3.00% (15.59 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD# 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD# 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD# 3.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +7.59 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +35.22 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RSFinance-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.29 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 13:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 13:26
Share of trading days is too low
2025.12.24 13:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 06:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 06:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 06:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 06:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 06:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
