Muhammad Faisal Sagala

Rtc ML AiBot Conservative

Muhammad Faisal Sagala
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 39 USD por mês
crescimento desde 2025 8%
RSFinance-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
11 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
7.59 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
42.11 USD (4 207 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (42.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
42.11 USD (11)
Índice de Sharpe:
1.49
Atividade de negociação:
12.78%
Depósito máximo carregado:
1.82%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
4 (36.36%)
Negociações curtas:
7 (63.64%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
3.83 USD
Lucro médio:
3.83 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
8.42%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.00% (15.59 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD# 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD# 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD# 4.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.59 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +42.11 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RSFinance-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.29 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 13:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 13:26
Share of trading days is too low
2025.12.24 13:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 06:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 06:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 06:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 06:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 06:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
