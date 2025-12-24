- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
11 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
7.59 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
42.11 USD (4 207 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (42.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
42.11 USD (11)
Índice de Sharpe:
1.49
Atividade de negociação:
12.78%
Depósito máximo carregado:
1.82%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
4 (36.36%)
Negociações curtas:
7 (63.64%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
3.83 USD
Lucro médio:
3.83 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
8.42%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.00% (15.59 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD#
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD#
|4.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RSFinance-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
39 USD por mês
8%
0
0
USD
USD
542
USD
USD
1
100%
11
100%
13%
n/a
3.83
USD
USD
3%
1:500