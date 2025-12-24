SegnaliSezioni
Muhammad Faisal Sagala

Rtc ML AiBot Conservative

Muhammad Faisal Sagala
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 8%
RSFinance-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
11 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
7.59 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
42.11 USD (4 207 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
11 (42.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.11 USD (11)
Indice di Sharpe:
1.49
Attività di trading:
12.78%
Massimo carico di deposito:
1.82%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
4 (36.36%)
Short Trade:
7 (63.64%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.83 USD
Profitto medio:
3.83 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
8.42%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.00% (15.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD# 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD# 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD# 4.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.59 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +42.11 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RSFinance-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.29 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 13:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 13:26
Share of trading days is too low
2025.12.24 13:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 06:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 06:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 06:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 06:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 06:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
